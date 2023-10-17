الطائرات التركية تستهدف مواقع "عمالية" شمالي العمادية بدهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، باستهداف الطائرات التركية مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي العمادية بدهوك في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات التركية نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة "نيروة وريكان" شمال قضاء العمادية".

وأضاف المصدر ان "وادي نيروة تعرض لقصف مكثف، وحتى اللحظة لا تتوفر معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية او المادية الناجمة عن هذه العمليات العسكرية".

ويأتي هذا القصف في سياق استمرار التوتر والصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة خطرة.