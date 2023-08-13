الطائرات التركية تستهدف مواقع تابعة للعمال الكوردستاني شمالي دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ شنت الطائرات الحربية التركية يوم الأحد، غارات استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الغارات شنت على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة قريبة من ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمال مدينة دهوك.

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع في ساعات الصباح وكانت المواقع المستهدفة تبعد حوالي 2 كيلومتر عن مركز الناحية، دون توفر معلومات حول الخسائر الناجمة عن هذه الغارات