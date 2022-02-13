الطائرات التركية تجدد قصفها لمواقع شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات المقاتلة التركية، يوم الاحد، قصفها لمواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان، مخلفة أضراراً مادية.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت للمرة الرابعة قبل قليل محيط قرى بجبل كاره في قضاء العمادية شمالي دهوك، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني، دون معرفة حجم الاضرار الناجمة عن القصف".

واشار الى ان "الطائرات التركية ما زالت تحلق فوق جبل كاره"، متوقعا استهداف مواقع اخرى لحزب العمال الكوردستاني في جبل كاره.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأمس الأول الجمعة، أفاد مصدر عسكري بسقوط قذيفة مدفعية تركية على منزل احد المواطنين في قرية بانكى التابعة لقضاء باتيفا بإدارة زاخو المستقلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قذيفة مدفعية جراء القصف التركي لمواقع حزب العمال الكوردستاني وقعت عصر اليوم على منزل المواطن (صالح علي) اسفرت عن اضرار مادية وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية التابعة لقضاء باتيفا ضمن ادارة زاخو المستقلة".