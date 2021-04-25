الطائرات التركية تجدد قصفها لمواقع الـPKK شمالي دهوك

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في اقليم كوردستان، يوم الأحد، ن طائرات مقاتلة تركية قصفت مواقع حزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مقار ومراكز حزب العمال التي تقع على بعد 500 متر من قرية برجي بديرلوك في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية بدهوك، تعرضت لقصف جوي عنيف بعد ظهر اليوم الاحد.

واشار المصدر الى تعذر تقدير حجم الاضرار الناجمة عن القصف لصعوبة الوصول الى المنطقة المستهدفة.

ويوم امس السبت، كشف مسؤول محلي في محافظة دهوك، عن توغل الجيش التركي لعدة كيلومترات في أراضي المحافظة، ونصب نقاطاً أمنية بالقرب من عدة قرى.

وقال مدير ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية، سربست عقراوي، لوكالة شفق نيوز، إن الجيش التركي توغل لمسافة تسعة كيلومترات في مناطق قرية "كيسته" ونصب نقاطاً أمنية في مراعي القرية، وخلف قريتي ديشيش وهرور.

واول أمس الجمعة، قصفت المقاتلات الحربية التركية، "برواري بالا" التابعة لناحية "كاني ماسي" في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان، بعد اشتباكات وقعت بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، دون معرفة حجم الخسائر.