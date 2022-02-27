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الطائرات التركية تجدد قصفها لمواقع "العماليين" شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-27T10:16:47+0000
الطائرات التركية تجدد قصفها لمواقع "العماليين" شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت المقاتلات التركية، يوم الأحد، قصفها لمواقع متفرقة في سلسلة جبال شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان، دون معرفة حجم الخسائر.

وقال مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، ان "الطائرات التركية جددت قصفها اليوم على معاقل عناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين ومحيط قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك".

واضاف ان "اعمدة الدخان تصاعدت من مواقع القصف دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".

وتشن الطائرات التركية بين وقت وآخر غارات جوية تستهدف مواقع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في الإقليم الا ان محافظة دهوك تتلقى النصيب الاكبر من تلك الضربات، وكان اخرها يوم الأربعاء الماضي 23 شباط/ فبراير الجاري حيث قصفت الطائرات التركية مناطق روسور وميركة حوش في ناحية سيدكان في شمال اربيل.

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