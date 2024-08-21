الطالقاني خارج قبضة الأمن.. السليمانية تنفي الاعتقال المزعوم

شفق نيوز/ نفت السلطات الأمنية في السليمانية، يوم الأربعاء، أنباء افادت باعتقال الناشط زيد الطالقاني في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، "لا صحة للأخبار المتداولة حول اعتقال الناشط زيد الطالقاني بناءً على مذكرة قبض داخل حدود محافظة السليمانية."

وفي السياق، أكد مصدر في مؤسسة آسايش اقليم كوردستان، لمراسل وكالة شفق نيوز أنه لم يتم اعتقال أحد باسم زيد الطالقاني، كما لا توجد اية معلومات تخص الموضوع.

ونشرت وسائل إعلام محلية صباح اليوم، أخباراً تفيد باعتقال الناشط زيد الطالقاني، رئيس مؤسسة الرافدين للحوار في السليمانية، بناءً على مذكرة قبض.

وأول أمس الاثنين، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.

وتكشف وثائق محكمة تحقيق النجف عن صدور أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني. وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.