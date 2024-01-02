"الضباب" يعلق الرحلات الجوية في مطار اربيل

شفق نيوز/ أعلنت ادارة مطار اربيل الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بسبب الضباب.

وبحسب الموقع الرسمي للمطار، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "الرحلات الجوية تم تعليقها بسبب سوء الأحوال الجوية".

وبحسب مصادر تحدثت إلى وكالة شفق نيوز، فإن "الملاحة الجوية ستعود الى طبيعتها بعد تحسن الطقس".

هذا وبينت إدارة المطار في بيان صدر لاحقا، ورد لوكالة شفق نيوز، "ننوه لجميع المسافرين من و الى اربيل بأن رحلات المطار مستمرة، لكن بحسب توقعات قسم التنبؤات الجوية فإن درجة الرؤية ستنخفض بعد الساعة 2:00 فجراً بسبب الضباب".

وأضافت أنه "بسبب هذه الأوضاع سيتم تعليق الرحلات الجوية بشكل مؤقت على أن يتم استئناف الرحلات بعد تحسن الطقس".

وفي وقت سابق، قالت الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، إن موجة ضباب متوسط ستتصاعد بعد منتصف الليل ولغاية الصباح الباكر تشمل غرب أربيل ودهوك وحدود محافظة كركوك وقضاء كويه والسليمانية وإدارة رابرين.