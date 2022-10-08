الضائقة المالية تمنع خانقين من المشاركة في دوري كوردستان الكروي

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي خانقين الرياضي، اليوم السبت، عن صعوبة مادية تواجه الفريق المشارك في دوري الدرجة الكروي لإقليم كوردستان، فيما أشادت بـ"إنجازات" فرق النادي ضمن المسابقات المحلية وما حققته خلال الفترات الأخيرة.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد لوكالة شفق نيوز، إن "النادي يعاني مديونية وضائقة مالية تمنعه من المشاركة في دوري كوردستان الكروي للدرجة الأولى وصعوبة تلبية نفقات المشاركة مقارنة بالفرق الاخرى"، مشيرا الى ان "خانقين أنفق نحو 48 مليون دينار خلال دوري الموسم الماضي قسما كبيرا منه ديون فيما أنفق كل فريق في الدوري الكوردستاني من 300 – 350 مليون دينارا".

وأشاد شيرزاد، بما حققته فرق النادي من "إنجازات ونتائج متميزة في مختلف الألعاب وأخرى لقب دوري ديالى لفرق الشباب بمشاركة 18 فريقا بعد تغلبه على نادي هبهب بهدف نظيف في المباراة النهائية".

وكشف رئيس النادي عن "تخصيص 250 مليون دينار لاستبدال أرضية ملعب خانقين من عشب طبيعي الى اصطناعي "تارتان" ضمن موازنة تنمية الأقاليم إلا أن المبلغ لم يصرف حتى الآن بانتظار إطلاقه"، لافتا الى وجود "وعود من الحكومة المحلية والمحافظة لإطلاق المبلغ قريبا وتغيير ارضية النادي بما تتطلبه المسابقات والاستحقاقات القادمة".

وعن آخر مستجدات شكواه ضد نادي جوار قورنة وأحداث الشغب التي رافقتها قبل أشهر عدة والتي حرمت خانقين من بلوغ الدوري الممتاز بيّن شيرزاد أن "الاتحاد الكوردستاني اقترح لعب 15 دقيقة فقط فيما طالبنا بإعادة الشوط الثاني الا ان الاتحاد لم يوافق واتخذ قرارا انضباطيا بحق جوار قورنه بحرمانه من اللعب على أرضه لمدة عام".