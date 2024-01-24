الصين تفتتح مركزاً لإصدار تأشيرات الدخول في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افتتحت قنصلية جمهورية الصين الشعبية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مركزاً لإصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الراغبين في زيارة بلادها.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم في مبنى القنصلية بمناسبة افتتاح المركز وحضرها السفير الصيني لدى العراق "تسوي وي".

وبهذا الصدد أكد محافظ اربيل أوميد خوشناو في كلمة له، على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والصين، وخاصة العلاقات التجارية والصناعية، واصفا افتتاح هذا المركز في أربيل "بالمهم".

واثنى خوشناو على السفارة والقنصلية الصينية بافتتاح المركز الذي يهدف إلى تقديم التسهيلات على المواطنين والسياح ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأردف بالقول إن "افتتاح مركز إصدار التأشيرات الصينية في أربيل مهم جداً بالنسبة لنا، وكنا نطالب دائماً خلال اللقاءات ونؤكد على افتتاح المركز، لأنه في الماضي كان على المواطنين زيارة بغداد أو اسطنبول للحصول على التأشيرات"، مستدركا القول "لكن الآن يمكنك الحصول على تأشيرات الصين عبر الإنترنت في أربيل".

ومن الجدير بالذكر أن مركز إصدار تأشيرات الصين هو مركز رسمي للصين ويمكن للمواطنين والمقيمين في إقليم كوردستان التقدم للحصول على التأشيرات.