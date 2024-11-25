الصين تستعد لإطلاق معرض دولي لمنتجاتها في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ تستعد جمهورية الصين لإطلاق معرض دولي لمنتجاتها في اقليم كوردستان بداية العام المقبل.

وقالت وزارة التجارة الكوردستانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القنصل التجاري الصيني زوو ديلين، عقد اجتماعا اليوم الاثنين مع مسؤولي الوزارة حيث ناقش الطرفان الاستعدادات لإطلاق معرض دولي للمنتجات الصينية في إقليم كوردستان في شهر نيسان من العام المقبل".

وأضافت الوزارة، أن "الجانبين سلطا الضوء على دور الشركات الصينية على مستوى العالم وإقليم كوردستان وعلاقات الصين مع الاقليم".

وأوضحت أن "اقليم كوردستان منح الرخصة ل60 شركة صينية للعمل حتى الآن".