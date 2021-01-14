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الصين تزود إقليم كوردستان بدفعة جديدة من المستلزمات الصحية لمكافحة كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-14T10:43:20+0000
الصين تزود إقليم كوردستان بدفعة جديدة من المستلزمات الصحية لمكافحة كورونا

شفق نيوز/ أعلن القنصل الصيني لجمهورية الصين الشعبية في اقليم كوردستان "ني روجي" يوم الخميس تزويد الاقليم بمستلزمات صحية تدخل في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "ني روجي" في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن تلك المساعدات مؤلفة من 30 الف كمامة، و1500 وصلة مادة تنظيف تم اهداها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم بهدف دعم العملية الدراسية.

واوضح ان تلك المساعدات تندرج ضمن خطة اعدتها الصين لدعم حكومة الاقليم، مشيرا الى ان الصين ستستمر في تزويد كوردستان بالمستلزمات الصحية.

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