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الصين تزود التربية في إقليم كوردستان بآلاف المعدات والمستلزمات الصحية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-03T11:06:19+0000
الصين تزود التربية في إقليم كوردستان بآلاف المعدات والمستلزمات الصحية

شفق نيوز/ أهدت القنصلية العامة لدولة الصين الشعبية يوم الثلاثاء آلاف القطع من المعدات الصحية التي تُسخدم في مجال الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا إلى وزارة التربية في إقليم كوردستان.

جاء ذلك على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين القنصلية و الوزارة في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال القنصل الصيني "ني روجي" في كملة له خلال مراسم التوقيع، "قررنا استمرار منح المساعدات الى القطاع التربوي بوتيرة أعلى، مشيرا الى اهداء الوزارة كثر من 19 نوعا من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية.

واردف قائلا ان تلك المستلزمات والمعدات مخصصة لمكافحة فيروس كورونا ستُسنعمل داخل الصفوف التعليمية.

وتابع القنصل الصيني بالقول ان تقرر اهداء 600 الف كمامة اضافة الى 800 عبوة تعقيم، و5000 آلاف قفاز، و800 عبوة تعقيم يدوية، مشيرا الى ان في المستقبل القريب ستزداد المساعدات أكثر.

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