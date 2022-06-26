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الصواعق تعطل أكثر من 100 خط لنقل وتغذية الطاقة الكهربائية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-26T07:34:42+0000
الصواعق تعطل أكثر من 100 خط لنقل وتغذية الطاقة الكهربائية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، اليوم الأحد، أن الصواعق أضرت بشبكة الكهرباء في السليمانية وتعطل أكثر من 100 مغذي و 33 خط لنقل الطاقة الكهربائية.

وقالت المديرية العامة للكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن 45 مغذيا و 11 خطا لنقل الطاقة تعطلت في مدينة السليمانية و 50 مغذيا وخمسة خطوط أخرى لنقل الطاقة خارج المدينة.

وأضاف أنه تم حل معظم المشاكل التي واجهة شبكة الكهرباء  خلال الصواعق التي ضربت السليمانية يوم أمس، وتعمل الفرق على حل المشكلات المتبقية.

وفي الوقت نفسه ، تضرر عدد من أعمدة الكهرباء في منطقة كويا بسبب الصواعق وتقوم دائرة كهرباء كويا حاليا بإصلاحها.

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