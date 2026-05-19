الصداقة العريقة بين روما وأربيل على طاولة نيجيرفان بارزاني والرئيس الإيطالي‏ (صور)

التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا في روما، وناقش معه "الصداقة العريقة" بين الإقليم والعراق وإيطاليا.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "يسعدني أن ألتقي اليوم بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما وأن أناقش معه الصداقة العريقة بين إقليم كوردستان والعراق وإيطاليا".

‏وأضاف: "أكدنا رغبتنا المشتركة في توسيع نطاق العلاقات عبر مختلف المجالات".

وتابع: "شكرت إيطاليا على دعمها الثابت للعراق وإقليم كوردستان، بما في ذلك دورها السياسي والإنساني والتنموي، فضلاً عن مساعدتها العسكرية خلال الحرب ضد الإرهاب".

في السياق، بحث الجانبان سبل تطوير علاقات الصداقة التي تجمع إقليم كوردستان والعراق مع إيطاليا، وأكدا رغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب الرئيس ماتاريلا، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً التزام بلاده بدعم أمان واستقرار وتقدم العراق وإقليم كوردستان. وجدد الإعراب عن ثناء وتقدير إيطاليا لإقليم كوردستان باعتباره حامياً وموطناً للتعايش بين شتى المكونات في المنطقة.

وشكّل التباحث حول آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط محوراً آخر للاجتماع، حيث اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار.