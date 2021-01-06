الصحة تدعو الكوردستانيين لعدم السفر للخارج وتوجه توصية لمن في بريطانيا

شفق نيوز/ نصح وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي، الأربعاء، الكوردستانيين إلى تجنب السفر إلى الخارج، خشية الإصابة بسلالة كورونا المتحورة.

وقال البرزنجي في تدوينة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "إذا لم تستدعِ الضرورة فلا تسافروا الى خارج البلاد، او أولئك الذين في الخارج خاصة في دولة بريطانيا ليبتعدوا عن حركة السفر والمجيء".

وعلل برزنجي تحذيره "لان السلالة الجديدة لكورونا تنتشر بسرعة كبيرة، فلنحافظ على المواطنين وكوردستان ولنواصل جميعا الإجراءات الوقائية".

وبدأت بريطانيا، أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالجائحة، صراعاً جديداً مع السلالة المتحورة التي تم اكتشافها على أراضيها مؤخراً، ما أدى إلى حجر 3 أرباع سكان البلاد منذ منتصف الشهر الماضي. لكن موسم الأعياد الأخيرة فاقم انتشار الفيروس، ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات الإغلاق.