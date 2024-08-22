"الصحة تحذّر".. تزايد حالات الإسهال والقيء في السليمانية

شفق نيوز/ كشفت صحة محافظة السليمانية اليوم الخميس، عن تزايد حالات الإصابة بالإسهال والقيء في السليمانية، فيما طالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند تناول الخضروات وشرب الماء.

وقال صباح هورامي مدير عام صحة محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "حالات القيء والإسهال منتشرة في مركز مدينة السليمانية والحالات في تزايد مستمر".

وأضاف أنه "وفقا للتحليلات المخبرية تم تسجيل 8 حالات إصابة فعلية بالكوليرا في السليمانية لكن نحن ننتظر فحوصات المختبرات الاتحادية في بغداد".

وطالب هورامي من المواطنين التعامل مع الكوليرا وحالات الإسهال وتجنب تناول الخضروات واخذ المياه من مصادر صحية.