الصحة الكوردستانية تقرع ناقوس الخطر: نقص الأدوية وصل للذروة بمستشفيات الإقليم

شفق نيوز/ حذر وكيل وزارة الصحة في إقليم كوردستان الدكتور رهيل فريدون يوم الأحد من تفاقم النقص الحاد بالأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية في مناطق ومدن الإقليم.

وقال فريدون في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته قضاء رانية، إن نقص الأدوية في المستشفيات في إقليم كردستان وحدود إدارة محافظة السليمانية وصل للذروة ويحتاج إلى حل عاجل.

وقال أيضا انهم رفعوا كتابا الى مجلس وزراء الاقليم يطالبون فيه بتوفير الأموال والأدوية، وان تكون متاحة في المستشفيات لكيلا يصل الوضع الى مستويات أكثر خطورة.

وأضاف فريدون "لقد حذرنا ولم يتم حل هذه المشكلة التي اذا استمرت ستصبح أكبر".