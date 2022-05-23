الصحة الكوردستانية: لن نتردد بطلب تعطيل الدوام عندما يشكل الغبار خطرا على المواطنين

شفق نيوز/ اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن مستوى الغبار في أي مكان عندما يصل حد يشكل خطرا على صحة الانسان فانها لن تتردد بالتوصية بإعلان العطلة في الأماكن الرسمية والعامة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها تراقب أحوال الطقس والمناخ وحينما يصل مستوى الغبار في اي مكان إلى مستوى خطير على صحة الانسان فانها لن تتردد في التوصية بإعلان العطلة في الأماكن الرسمية والعامة.

وأضاف البيان التوصية بإعلان العطلة سيشمل القطاعين العام والخاص من أجل مصلحة وصحة المواطنين.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه أجواء كوردستان موجة من الغبار الكثيف وبلغ فيه مدى الرؤية في بعض المناطق 100 متر فقط حسب اختصاصيين.

وأعلنت الحكومة العراقية عن عطلة رسمية في دوائرها كافة لهذا اليوم الإثنين بسبب موجة الغبار التي تجتاح البلاد.