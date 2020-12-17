الصحة الكوردستانية لا تستبعد إستئناف الدوام بالمدارس والجامعات

شفق نيوز/ اكدت المديرية العامة لديوان وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس ان معدل الاصابات بوباء كورونا يتجه صوب الانخفاض في الوقت الذي لم تستبعد فيه استئناف الدوام الرسمي بالمراكز التعليمية في حال استمرار الوضع على هذا المنوال.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك انعقد على مستوى وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس لتقييم نظام التعليم عن بُعد (الالكتروني)، وامكانية استئناف الدوام الرسمي بالجامعات والمعاهد ولجميع المراحل.

وقال المدير العام لديوان وزارة الصحة في الاقليم خالص قادر في كلمة خلال المؤتمر ان "اعداد الاصابات بكورونا تنخفض يوما بعد اخر واذا استمرت على هذا الحال فإن الوزارة ستقترح على اللجنة العليا لمكافحة الجائحة استئناف الدوام الرسمي في الاوساط التعليمية".

واضاف ان "سبب انخفاض معدل الاصابات بالفيروس يعود الى التزام المواطنين بالتعليمات الصحة ".

وقررت اللجنة الحكومية العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان مطلع شهر كانون الاول الجاري تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات حتى بداية عام 2021 لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بالجائحة بعد ان شهد تراجعا ملحوظا خلال الايام الاسابيع.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد وافق على ان يقتصر دوام الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وان يكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي كورونا الا ان اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق الدوام في المراحل الدراسية كافة في 1-11-2020.

وكان المسؤولون الصحيون في اقليم كوردستان قد ذكروا في نهاية شهر تشرين الاول/اكتوبر ان المئات من التدريسيين والمعلمين والطلبة والتلاميذ اصيبوا بكورونا مع المباشرة بالدوام بالمدارس.

ويقول اولئك المسؤولون ان الفيروس لم ينتهِ بعدُ ومايزال يشكل خطرا على حياة السكان ومن الضروري الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية، مؤكدين ان تعليق الدوام الرسمي بالمدارس اسهم والى حد كبير بتراجع الاصابات بالوباء.