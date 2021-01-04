الصحة الكوردستانية توضح مصير 37 مليون دولار مخصصة لمواجهة كورونا

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ما تردد حول مصير 37 مليون دولار خصصتها حكومة الاقليم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المبلغ يتم صرفه الى مديريات الصحة مباشرة ولا علاقة للوزارة بصرفها.

وجاء في بيان للسكرتير الصحفي لوزير الصحة ورد لوكالة شفق نيوز، ان احد مواقع التواصل الاجتماعي نشر موضوعا تحت عنوان "ماذا فعل وزير الصحة بـ37 مليون دولار المخصصة لمواجهة كورونا"، أنه على الرغم من عدم وجود ضرورة ملحة للاجابة على مثل هذه المضللين والنكرات الا انه من المهم ان يكون الرأي العام والمواطنون على علم بهذا الصدد.

وقال البيان؛ إن نجاح تجربة اقليم كوردستان في مواجهة فيروس كورونا كبير الى حد ان هذا النوع من الأخبار التي لا أساس لها وصحة لها لا يقلل من ذلك النجاح، معلنا ان المبلغ المخصص لمواجهة الفيروس من قبل حكومة اقليم كوردستان يتم توفيره شهريا وزارة المالية ويسلم مباشرة الى المديريات العامة للصحة في المحافظات والإدارات المستقلة من قبل صناديقها مثل اية ميزانية اخرى ولا يتم صرف ولو سنت واحد أو دينار منها من قبل وزارة الصحة بل تم إعطاء الصلاحية لدوائر الصحة لصرفها.

واضاف ان تلك المبالغ تصرف بكل ثقة وشكر وتقدير وبشكل منظم بالنسبة للمواضيع الحساسة والضرورية على أساس التعليمات ويتم إعادة الوصولات والتفاصيل بعد تدقيقها من قبل الصندوق.

وجدد البيان التأكيد على ان مثل هذه الأحاديث المختلقة (لا تغطي وجه الشمس بغربال) بل تعي دافعا اكبر لمواجهة الوباء وخدمة المواطنين والدليل على ذلك ان كوردستان كانت من أواخر مناطق العالم في تفشي الوباء.

وتابع انه بمساعي ودعم المواطنين وتلهف حكومة الاقليم مازالت كوردستان في الصفوف الاولى لتخفيض وتهدئة انتشار هذا المرض، متمنية من المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية.

وتوعد البيان أي شخص يحاول التشويش وإلصاق التهم بأعمال ونشاطات الوزارة بمواجهة القضاء والطرق القانونية لاثبات اي كلام غير لائق يتم توجيهه من أجل أهداف خاصة.