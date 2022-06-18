الصحة الكوردستانية تواجه الـ"كوليرا" بجملة اجراءات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، اتخاذها إجراءات جديدة للوقاية من مرض "الكوليرا"، مشيرة الى التنسيق مع الوزارات المعنية لمراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.

وقالت وزارة الصحة الكوردستانية، عبر بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه سيتم اتخاذ خطة شاملة لاجراءات مكافحة مرض الاسهال والكوليرا، وقد تم توجيه المديريات الهامة لصحة المحافظات والادارات المستقلة بالاستعداد لاستقبال المصابين وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح، سيتم التنسيق مع وزارتي البلديات والزراعة وتوسيع حملات التوعية الصحية للمواطنين من خلال الإعلاميين والمدرسين ورجال الدين ومراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.

وفي وقت سابق اتخذت السلطات اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج ، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".