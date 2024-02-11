الصحة الكوردستانية تنفي بيع مستشفى حكومي في أربيل

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنباء بيع مستشفى حكومي في مدينة أربيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سركار سورچي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نرفض الأنباء التي تتحدث عن بيع مستشفى حكومي في أربيل، وهي عارية عن الصحة".

وأضاف سورچي، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الأنباء التي لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أنها تهدف فقط إلى تضليل الرأي العام وعرقلة إصلاح المنظومة الصحية.

ونشر النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان، علي حمه صالح، قبل أيام، وثيقة قال إنها أمر وزاري لبيع مستشفى حكومي مكون من 330 سريراً في أربيل، لشركة أهلية وتحويله إلى مستشفى أهلي، وذلك بالأقساط ولمدة 20 سنة.