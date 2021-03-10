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الصحة الكوردستانية تعلن توصياتها ومقترحاتها للجنة العليا حول دوام المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-10T09:23:27+0000
الصحة الكوردستانية تعلن توصياتها ومقترحاتها للجنة العليا حول دوام المدارس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء عن تقديم توصيتها إلى اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم والتي تقضي بمواصلة الدوام الرسمي في الأوساط التعليمية.

يأتي هذا في وقت من المقرر ان تعقد فيه اللجنة العليا في وقت لاحق من اليوم اجتماعا لتقييم الموقف الصحي في الإقليم.

وقال وكيل الوزارة الدكتور رهيل فريدون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته إدارة منطقة رابرين، إن الوزارة تتابع عن كثب المدارس وأجرت تقييما دقيقا للوضع الصحي فيها، مردفا بالقول إن مقترح وزارة الصحة إلى اللجنة العليا التي ستجتمع في وقت لاحق من اليوم أن تبقى أبواب المدارس مفتوحة.

واشار الى ان وزارة التعليم العالي ومنذ تاريخ 1 - 2 - 2021 ولغاية 21 من الشهر ذاته سجلت 160 اصابة بفيروس كورونا بين صفوف الموظفين والتدريسيين والطلبة.

وتابع فريدون بالقول إن مقترحات الوزارة إلى اللجنة العليا هي التأكيد على الالتزام بالتدابير الوقائية، لافتا إلى ان هناك امراً واحداً لم يتم التعامل معه وفق المطلوب وهو الحد من التنقل بين محافظات الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى لأن المحافظين ورؤساء الإدارات المستقلة تحدثوا حول تأثير منع دخول السائحين والأشخاص على الوضع الإقتصادي في الإقليم.

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