الصحة الكوردستانية تفرض إجراءات أكثر شدة على الأدوية و تحدد تسعيرة 14 ألف نوع منها

شفق نيوز/ عقدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، اجتماعا موسعا مع أصحاب مذاخر الادوية، معلنة فرض مزيد من الإجراءات المشددة على الدواء من ناحية الجودة.

وقال وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "كجزء من الإصلاحات في مجال الصحة والادوية التي بدأناها من شهور قمنا بعقد اجتماع موسع اليوم مع اصحاب مذاخر في عموم اقليم كوردستان".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع ابلاغ اصحاب مذاخر الادوية و المستوردين بالقوانين و التعليمات والتوصيات بشأن جودة الادوية في كل مراحلها من المصنع حتى الوصول الى المريض"، مشيرا الى ان " تعليمات الجودة ستصبح أكثر شدة".

وبشأن أسعار الأدوية قال البرزنجي ان "الوزارة تمكنت خلال السنتين الماضيتين من وضع تسعيرة موحدة على 14 ألف نوع من الأدوية ووضع لاصقات على الادوية اضافة الى فتح ملفات لهذه الادوية لدى الوزارة".