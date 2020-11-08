الصحة الكوردستانية تغلق شركة للأدوية خالفت تعليماتها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السيطرة النوعية والمستلزمات الطبية KMCA التابعة لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اغلاق احدى شركات الادوية "لمخالفتها للتعليمات والتعامل بالأدوية غير القانونية"، محذرة جميع الشركات المخالفة من مواجهة الاجراءات نفسها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمراراً لأعمال ونشاطات لجان مراقبة الاسواق في مديرية السيطرة النوعية والمستلزمات الطبية KMCA التابعة لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، وبعد اجراء التفتيش والمتابعة وبسبب مخالفتها للتعليمات والتعامل بالأدوية غير المرخصة قامت المديرية بإغلاق شركة للأدوية، لافتا الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وابلغ البيان جميع شركات الادوية بوجوب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة وقانونية الادوية، محذراً المخالفين من مواجهة القانون والمحاكم.

ولم يسم ِ البيان الشركة المخالفة ولا المكان الذي تعمل فيه في الاقليم وفيما اذا كان الاغلاق وقتياً ام نهائياً، إلا أنه ارفق صوراً تنشرها وكالة شفق نيوز ادناه.