الصحة الكوردستانية تعلن خطة العيد: مراكز مرضى السرطان وغسل الكلى ستبقى مفتوحة

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي،اليوم السبت، عن خطة وزارته لتقديم الخدمات الصحية خلال أيام عطلة عيد الفطر، مشيرا الى أن مراكز اعطاء العلاج الكيمياوي لمرضى السرطان ومراكز غسل الكلى ستكون مفتوحة وفقا لنظام الخفارات.

وجاء في بيان للوزير برزنجي ورد لوكالة شفق نيوز انه "من اجل المصلحة العامة والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية في ايام عيد الفطر يتوجب مراعاة عدد من المسائل من ضمنها تشكيل لجنة للمتابعة في جميع المديريات العامة والمستشفيات وايضا ان تكون الخطوط الساخنة متصلة من اجل اية حالة طارئة".

واضاف انه "يتوجب ان تكون مذاخر الادوية والمستلزمات الطبية والمختبرات مفتوحة في جميع الأقضية والمدن"، مشددا على "ضرورة التزام الاطباء الاختصاص والمقيمين والمضمدين والكوادر الصحية بالخفارات المستمرة".

واشار البيان الى ان "دخول الاعلام يكون فقط عن طريق اعلام المديريات فقط"، مضيفاً ان "الاحصائيات اليومية خلال ٢٤ ساعة من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي ترسل الى المديريات العامة"، مشيرا الى "وجوب ارسال الاحصائيات من خلال استمارة خاصة الى المديريات العامة".

وشدد برزنجي على "استعداد سيارات الاسعاف وتأمين زيت الغاز والبنزين والوقود، وكذلك المتابعة المستمرة لمشاريع التنظيف وتأمين الغذاء".

كما اكد على ان "تكون هواتف المسؤولين والمستلمين في الاقسام مفتوحة للإجابة على الاتصالات، مشددا على ان "تكون مستشفيات الطوارئ والعيادات الخارجية مفتوحة وان يتم تسجيل جميع الزيارات والمعلومات الخاصة بالمريض".

واضاف انه "يتوجب ان تكون مراكز اعطاء العلاج الكيمياوي لمرضى السرطان مفتوحة وفقا لنظام الخفارات، كما يتوجب ان تكون مراكز غسل الكلى مفتوحة وفقا للنظام ذاته".

كما اكد وزير الصحة الكوردستاني على ان "تكون فرق الطوارئ والخط 122 مستمرة في مهامها واعمالها خلال 24 ساعة وان تضع شعبة طبيب الطوارئ جدولا لتأمين فرق الطوارئ للاماكن اللازمة والسياحية".

وأضاف ان "فرق (فحص مياه الشرب المنزلية والأمراض الانتقالية والمراقبة الصحية) يجب ان تكون مستمرة في متابعاتها وفقا لنظام الخفارات".

والزم البيان كذلك، "استمرار تقديم الخدمات الصحية للنازحين في المخيمات، وكذلك الاستمرار في تقديم خدمات فحص كورونا وعلاجه"، مشدداً على "وضع آلية مناسبة لمنح اللقاح في ايام العطلة".