الصحة الكوردستانية تعلن حصيلة ضحايا الحمى النزفية وتصدر توجيهاً يخص ذبح الأضاحي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حصيلة ضحايا فيروس الحمى النزفية، وقررت منع ذبح الأضاحي بالمنازل والشوارع.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة سجلت 23 إصابة بمرض الحمى النزفية بينها 5 حالات وفاة".

واشار الى "وجود تعاون كامل مع المنظمات الإقليمية والدولية"، مؤكداً "توفير الدواء ضد الفيروس".

ولفت برزنجي الى "تشكيل فريق من وزارات الصحة والداخلية والأوقاف الدينية".

وتابع، "قررنا منع ذبح الاضاحي في المنازل والشوارع وسيكون ذبح الأضاحي في الاماكن المخصصة".