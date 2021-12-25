الصحة الكوردستانية تعلن برنامجها لأيام عطلة الميلاد ورأس السنة الجديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، برنامجها لايام عطلة ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الجديدة، مؤكدة انها تعتمد نظام الخفارات للدوام في جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها "بمناسبة رأس السنة الميلادية واعياد ميلاد السيد المسيح تقدم التهاني لذوي الضحايا والبيشمركة والاطباء والمضمدين والكوادر الصحيين وجميع المواطنين، متمنية ان تكون السنة المقبلة سنة سعيدة مع الصحة الدائمة للجميع.

واضاف ان "الوزارة تعلن للمواطنين والمؤسسات الصحية ان العطلة الرسمية تبدأ مع تلك الايام التي اعلنتها حكومة الاقليم من تاريخ 25 كانون الاول لغاية 2 كانون الثاني المقبل الذي يصادف اول يوم دوام"، مبيناً انه "من اجل ذلك تم تكليف المستشفيات والمؤسسات الصحية بأن تكون هناك خفارات فقط من اجل تقديم الخدمات للمواطنين والمصلحة العامة وفقا لعدد من التعليمات المحددة".

واوضح البيان ان "من بين تلك التعليمات الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بارتداء الاقنعة والتباعد الاجتماعي الابتعاد عن الازدحامات والاهتمام بالنظافة الفردية وخصوصا غسل اليدين".

كما تضمنت التعليمات، "الالتزام بالتطعيم باللقاح من قبل المواطنين في مراكز التطعيم"، مبينا انه "في ايام العطل ستستمر جميع المراكز بالتطعيم باللقاح المضاد للفيروس لاستقبال المواطنين الراغبين بذلك".

واشار البيان الى ان "جميع اقسام الطوارئ ستكون مفتوحة طوال 24 ساعة وفقا لنظام الخفارات وكذلك فان دوام المستشفيات ايضا بنظام الخفارات، وكذلك فان العيادات الخارجية ستكون مفتوحة خلال ايام العطل".

وتابع ان "الاستشاريات تكون مفتوحة 24 ساعة وفقا لجداول الدوام تحددها المديريات العامة"، مشيرا الى ان "مراكز غسل الكلى ستقبى مفتوحة وفقا لنظام الخفارات التي يتم تحديدها من قبل المديريات العامة للصحة".

اما بالنسبة لفرق النجدة والخط (122) فانها ستستمر في واجباتها واعمالها 24 ساعة ويقوم الاطباء الخفر بوضع جدول لتحديد الفرق للاماكن اللازمة والسياحية، مبينا انه في اوقات الحاجة تقوم مذاخر الادوية والمستلزمات الطبية والمختبرات مفتوحة في جميع المدن والقصبات".

كما اكد البيان ان "فرق (فحص مياه الشرب المنزلية والامراض الانتقالية والرقابة الصحية) تكون مستمرة في متابعة اعمالها، مشددا على ان تقديم الخدمات الصحية للنازحين في المخيمات سيكون مستمرا ايضا".

واشار الى ان "التزام الاطباء الخبراء والمقيمين القدماء والمتنقلين والمضمدين والكوادر الصحيين بالدوام سيكون وفقا لنظام الخفارات في ايام العطل"، مضيفا ان "خطوط الهواتف النقالة للمدراء والمسؤولين ومتولي الاقسام تبقى مفتوحة وتتم اجابة الاتصالات خلال العطلة".

واختتم البيان بالقول ان "لجان المتابعة في جميع المديريات العامة والمستشفيات ستستمر في متابعة دوام المستشفيات والمراكز الصحية.