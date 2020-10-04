الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

شفق نيوز/ أطلقت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تحذيرا شديدا بشأن ازدياد تفشي فيروس كورونا خلال موسمي الخريف والشتاء، لافتا الى تنامي حالات الوفاة والاصابة في جميع المناطق من دون تمييز.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة آسو حويزي ورد لوكالة شفق نيوز، تحت عنوان "الكورونا.. خطيرة"، اذا لم ينتبه المواطنون لأنفسهم فإن موسمي الخريف والشتاء سيشهد زيادة في حالات الاصابة والموت ولن يبق اي مكان للمريض في اي مستشفى حكومي او اهلي".

واضاف ان هناك توقعات في حالات الاصابة والموت في تصاعد في دهوك والسليمانية والمدن الاخرى، مبينا ان فيروس كورونا لا يميز بين اي حدود ومكان.

والتمس البيان من المواطنين ان يقوا انفسهم بشكل جيد وان يحسبوا حسابا كبيرا لهذا المرض.

ومنذ تفشي الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان اصيب ٥٠٢٤٨ شخصاً بالفيروس، اكتسب من بينهم ٣١٩٩٦ مصاباً الشفاء التام، بينما ما يزال ١٦٤٢٦ قيد العلاج توفي ١٨٢٦ مصاباً.







