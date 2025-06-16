الصحة الكوردستانية تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الإثنين ، تسجيل إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في السليمانية، جراء تعرضه لدم حيوانات مصابة أثناء ذبح عدد منها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المصاب رجل يبلغ من العمر 41 عاماً من سكنة منطقة "چوارچرا" في السليمانية، ظهرت عليه أعراض المرض، وبعد التأكد من الإصابة واتخاذ عدة إجراءات طبية وعلاجية، أُدخل إلى المستشفى وهو حالياً تحت المراقبة الطبية ويتلقى العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليماتها، والتبليغ الفوري للفرق البيطرية في حال ظهور علامات غير طبيعية على الحيوانات، كما ناشدت الأشخاص المتعاملين مع الحيوانات أو منتجاتها بمراجعة المراكز الصحية دون تأخير عند ظهور أي أعراض مرضية.

وبينت الوزارة أنه خلال الشهرين الماضيين، تم الاشتباه بعدة حالات إصابة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان، وبعد الفحوصات والمتابعة، تأكدت إصابة ستة أشخاص فقط، توفي أحدهم نتيجة تدهور حالته الصحية، بينما تماثل الآخرون للشفاء وغادروا المستشفيات.