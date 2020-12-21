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الصحة الكوردستانية تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T09:05:58+0000
الصحة الكوردستانية تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الإثنين، تحذيراً من مخاطر تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا، بعد أن سجلت بريطانيا عدة حالات خلال الأيام الماضية.

وأصدرت الوزارة تعميماً لمديرياتها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لأخذ الاستعدادات اللازمة من ظهور فيروس جديد لكورونا مثلما ظهر في بعض الدول، داعية لأخذ الحيطة والحذر ومراقبة دقيقة لجميع المسافرين العائدين من بريطانيا عن طريق للمطارات او للمعابر الحدودية وتسجيلهم ومراقبة وضعهم الصحي واجراء الفحوصات اللازمة معهم وان تكون الدوائر الصحية على اتصال معهم.

وقال خبراء إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف2" تتطلب قيودا أكثر صرامة لكبح جماح انتشارها، في وقت بدأت دول مثل المملكة المتحدة حملات التطعيم الشاملة للسكان بلقاحات مضادة لكوفيد-19.

بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن التحذيرات من السلالة الجديدة للفيروس التاجي التي اكتشفت في المملكة المتحدة وامتدت لدول أخرى، تبقى مهمة، وفق ما يؤكده العلماء.

وتحمل السلالة الجديدة طفرة تسمى "إن 501 واي" في بروتين فيروس كورونا، وهذه الطفرة موجودة على سطح البروتين الفيروسي، وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

الدكتور بجامعة سانت أندروز، موغ سيفيك، يقول إن العلماء رصدوا أكثر من 4000 طفرة من "سارس-كوف2"، لكن قليل منها ذو أهمية، وفق وصفه.

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