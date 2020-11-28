الصحة الكوردستانية تتوعد شركات الأدوية بعقوبات مشددة

شفق نيوز/ حذرت مديرية السيطرة النوعية للادوية في اقليم كوردستان "KMCA"، يوم السبت، شركات الادوية من عدم الالتزام بالتعليمات المرتبطة بلصق واستعمال اللواصق على منتجاتها الدوائية، متوعدة المخالفية بالعقوبات القانونية المشددة.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع شركات الادوية بضرورة الالتزام بالتعليمات المرتبطة بلصق واستعمال اللواصق (ستيكر)، محذرا المخالفين من مواجهة الاجراءات القانونية الشديدة والتعرض للعقوبات المشددة.

واضاف البيان ان الحملات والمتابعات ستستمر من قبل اللجان الخاصة للمديرية من اجل الالتزام باستعمال اللواصق ومراقبة السوق.

واضاف البيان ان المديرية تعد وعي المواطنين امرا مهما لتعليمات السلامة والقانون الخاص بالادوية، مبينا ان هذا ياتي من اجل توفير افضل انواع الادوية من حيث المواصفات والتأثير والسلامة للمواطنين.