سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الصحة الكوردستانية تتوعد شركات الأدوية بعقوبات مشددة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-28T16:51:51+0000
الصحة الكوردستانية تتوعد شركات الأدوية بعقوبات مشددة

شفق نيوز/ حذرت مديرية السيطرة النوعية للادوية في اقليم كوردستان "KMCA"، يوم السبت، شركات الادوية من عدم الالتزام بالتعليمات المرتبطة بلصق واستعمال اللواصق على منتجاتها الدوائية، متوعدة المخالفية بالعقوبات القانونية المشددة. 

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع شركات الادوية بضرورة الالتزام بالتعليمات المرتبطة بلصق واستعمال اللواصق (ستيكر)، محذرا المخالفين من مواجهة الاجراءات القانونية الشديدة والتعرض للعقوبات المشددة.

واضاف البيان ان الحملات والمتابعات ستستمر من قبل اللجان الخاصة للمديرية من اجل الالتزام باستعمال اللواصق ومراقبة السوق.

واضاف البيان ان المديرية تعد وعي المواطنين امرا مهما لتعليمات السلامة والقانون الخاص بالادوية، مبينا ان هذا ياتي من اجل توفير افضل انواع الادوية من حيث المواصفات والتأثير والسلامة للمواطنين.

related

كورونا تهدأ في كوردستان والصحة بصدد قرار جديد يخص المدارس

Date: 2020-11-22 16:40:28
كورونا تهدأ في كوردستان والصحة بصدد قرار جديد يخص المدارس

الصحة الكوردستانية تصدر احدث احصائياتها عن فيروس كورونا

Date: 2020-03-11 22:48:18
الصحة الكوردستانية تصدر احدث احصائياتها عن فيروس كورونا

الصحة الكوردستانية تحصر اجراء فحص كورونا بمختبر واحد

Date: 2020-03-18 15:36:54
الصحة الكوردستانية تحصر اجراء فحص كورونا بمختبر واحد

كوردستان تُلزم قضاءً ومجمعاً سكنياً بتعليمات مشددة

Date: 2020-03-23 14:21:49
كوردستان تُلزم قضاءً ومجمعاً سكنياً بتعليمات مشددة

نداء عاجل من صحة كوردستان للمتعافين من كورونا: تبرعوا ببلازما الدم

Date: 2020-08-04 19:36:41
نداء عاجل من صحة كوردستان للمتعافين من كورونا: تبرعوا ببلازما الدم

صحة كوردستان تنعى رئيس ممرضين خطفه كورونا

Date: 2020-09-17 06:15:33
صحة كوردستان تنعى رئيس ممرضين خطفه كورونا

كورونا يخطف طبيباً ومسؤولاً صحياً بارزاً في اربيل

Date: 2020-10-09 07:45:30
كورونا يخطف طبيباً ومسؤولاً صحياً بارزاً في اربيل

كوردستان تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا: غير صحيح على الاطلاق

Date: 2020-01-27 18:00:58
كوردستان تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا: غير صحيح على الاطلاق