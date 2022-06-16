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الصحة الكوردستانية تتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على الكوليرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T20:22:00+0000
الصحة الكوردستانية تتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على الكوليرا

شفق نيوز/ اتخذت المديرية العامة للشؤون الصحية بوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان خطة شاملة لإجراءات مكافحة الإسهال والكوليرا.

ووجهت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، خلال بيان، المديريات العامة للصحة في المحافظات والإدارات المستقلة لتكثيف العمل اللازم في المختبرات وإجراء الفحوصات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما وجهت المستشفيات لاستقبال المرضى بالتنسيق مع وزارتي البلديات والزراعة وتوسيع حملات التوعية الصحية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام وخطباء المساجد، ومراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.

وسجلت محافظة السليمانية خلال الأيام القليلة الماضية، مئات حالات الإصابة بالإسهال والحمى والقيء، ما دعا جهات صحية للتحذير من احتمالية تفش جديد لمرض الكوليرا.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا "مرض شديد الفوعة إلى أقصى حد، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، ويستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة، وتصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء، ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تُعالج".

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