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الصحة الكوردستانية تتحدث عن تسعيرة موحدة للدواء في الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-10T11:56:31+0000
الصحة الكوردستانية تتحدث عن تسعيرة موحدة للدواء في الاقليم

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم السبت، ان الاجهزة المختصة تتابع أسعار الأدوية مراعاة لمصلحة المواطنين، معتبرا دخول الأدوية إلى الإقليم دون تفتيش "كارثة".

وقال سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي عقد في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز؛ انه "تم تنفيذ عدد من الإصلاحات مثل مراجعة ومتابعة إرشادات الشركات وتخزين وحركة الادوية في الاستيراد والتصدير والتوسع في الاختبارات المبكرة والفحوصات للادوية".

واضاف ان "الشركات تقوم باستيراد الأدوية من خلال مراقبة الجودة عن طريق تسويق الأدوية التي تأتي للاختبار حتى لا يكون هناك تأخير".

وأشار الوزير الى أن الأهم من ذلك هو إصلاح نوع ملصقات الأدوية ، والذي كان عبارة عن ملصق  من الورق إلى نظام  الإلكتروني لرصد الكود الخاص بكل دواء دخل وخضع لمقاييس السيطرة النوعية والجودة". 

وقال "تمت مراجعة أسعار الأدوية وسيتم توحيد الأسعار لصالح المواطنين".

وبشأن موضوع تهريب المخدرات في إقليم كوردستان قال برزنجي إن "هناك العديد من المواد المهربة في العالم لكننا نعتبر تهريب المخدرات كارثة و كل من يساعدنا في دخول المخدرات والادوية المهربة سيعاقب بشدة".

وبين برزنجي أنه "يوجد في جميع البوابات والمطارات دوائر مراقبة الجودة في كل هذه الأماكن وأي شخص يرغب في استيراد الأدوية سوف يقدم الطلب رسميًا، وسيتم إعطاء عدد من الإرشادات وسيتم منح الدواء إذنًا مؤقتًا ثم إرساله إلى التفتيش". 

وأكد وزير الصحة؛ أنه "إذا تم استيراد أي دواء بدون اختبار أن يخضع للاختبارات فسيكون ذلك كارثة، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن دخول الادوية المهربة قد انخفض بشكل كبير".

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