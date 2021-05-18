الصحة الكوردستانية تتابع مشكلة مواطن "احتجز" في مستشفى لعدم دفعه ثمن عملية جراحية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة كوردستان، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع مشكلة المواطن الذي زعمت بعض الجهات أنه لم يسمح له بالخروج من احدى المستشفيات لعدم دفعه أجرة عملية جراحية اجريت له، داعية المواطنين ووسائل الاعلام إبلاغ الوزارة مباشرة في حال وجود أية شكوى أو تقصير.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة آسو حويزي ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن خبر المريض الذي أجريت له عملية جراحية في احدى المستشفيات الخاصة وبقي منذ مدة تحت العناية الطبية على زعم أنه بسبب عدم دفع مبلغ اجراء العملية لم يسمح له بالخروج من المستشفى وتم خلق المشكلات للمريض، مبينا أنه بناء على قرار وزير الصحة قامت لجان التفتيش والمتابعة بزيارة المريض.

واضاف البيان؛ ان اللجنة مستمرة بمتابعة تفاصيل المشكلة للوصول الى سبب أو أي خرق لحقوق المريض، مبينا انه في حال وجود اي تقصير أو مخالفة ستتخذ الاجراءات الضرورية وسيتم إعلام الرأي العام بالتفاصيل.

وتابع البيان ان الوزارة ترى من الضروري أن تبلغ المواطنين ووسائل الاعلام بان بامكانهم في حال اي عتاب او طلب او شكوى او مقترح إبلاغ وزارة الصحة عن طريق صندوق الشكاوي في اية مستشفى او عن طريق الاتصال بالارقام الساخنة المعلن عنها من أجل المتابعة والتفتيش.