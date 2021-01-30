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الصحة العالمية تكشف خطتها لتطعيم سكان كوردستان ضد فيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-30T14:32:21+0000
الصحة العالمية تكشف خطتها لتطعيم سكان كوردستان ضد فيروس كورونا

شفق نيوز/ كشفت جيمن آكري مسؤولة مكتب منظمة الصحة العالمية في وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان، عن إطلاق خطة خاصة لتطعيم السكان في الإقليم ضد فيروس كورونا. 

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت التعاقد على شراء هناك 16 مليون جرعة لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية، و1.5 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية، على أن تكون من ضمنها حصة لإقليم كوردستان.

وقالت آكري لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة في إقليم كوردستان لديها خبرة جيدة في نقل اللقاح وحفظه، بالإضافة إلى طريقة التطعيم وهذا سينعكس على الاستعدادات الكاملة لتسلم الإقليم اللقاح وبالشروع بتطعيم السكان ضمن اللقاح الذي سيصل عن طريق العراق.

وأضافت أن هناك الخطة على مرحلتين، المرحلة الأولى تطعيم 20% من سكان الإقليم، على أن تمنح الأولوية للذين في مواجهة كورونا من الكوادر الطبية، وبعدها يتم تطعيم المسنين من الذين لديهم أمراض مزمنة وأيضا الذين لديهم مشاكل في المناعة.

وقالت آكري "نعمل على تجهيز وإعداد الخطة لتحديد عدد المراكز التي يتم فيها إعطاء اللقاح، على أن تتوسع الخطة في مرحلتها الثانية لتشمل تطعيم 50% في سكان الإقليم لغاية عام 2022.

وكانت صحة الإقليم أعلنت أنها ستشرع بعملية التطعيم الخاصة بفيروس كورونا في الفترة ما بين نهاية شباط الجاري، وبداية أذار المقبل.

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