الشؤون المسيحية تعتذر عن قيام احدى الكنائس بأداء صلاة القيامة حضوريا في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشؤون الديانة المسيحية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتذارها لقيام إحدى الكنائس بمخالفة قرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا وأداء صلاة القيامة حضوريا.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه من منطلق الالتزام بقرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، تجدد التأكيد على حماية السلم والتعايش الديني والانسجام بين جميع الأديان في كوردستان، منوها الى ان اقامة صلاة القيامة الذي جرى ليلة أمس كان من دون مشاركة المواطنين المسيحيين وبشكل الاتصال المباشر عبر الانترنت (اونلاين) وكانت جميع الكنائس مغلقة ماعدا كنيسة واحدة اقيمت فيها الصلاة.

واضاف البيان انه بهذا الشأن تقدم المديرية اعتذارها الى مسلمي كوردستان وجميع الديانات اذا كان هذا التصرف قد تسبب بجرح مشاعرهم.

وجدد البيان التأكيد على الالتزام بجميع قرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا وعدم السماح لاية كنيسة تخالف القرارات لحين السماح لفتح جميع الأماكن الدينية بشكل رسمي، لافتا الى ان المديرية ستتابع إداريا في حال وجود أي تصرف يخالف القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا.