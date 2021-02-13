الشيوعي الكوردستاني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف العملية العسكرية التركية في الإقليم

شفق نيوز/ ندد الحزب الشيوعي الكوردستاني يوم السبت بالعملية العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في جبل "كارة" التابع لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال الحزب في بيان اليوم "ندين بشدة هذه العملية وهذا الاعتداء السافر الذي تقوم به القوات التركية المحتلة".

وذكر الحزب أن "هذه ليست المرة الأولى التي يشن بها الجيش التركي عملية عسكرية داخل أراضي إقليم كوردستان، ولا نتصور أنها ستكون المرة الأخيرة لذا ومن الضروري وبأسرع وقت ممكن ان تضع الأمم المتحدة والدول العظمى في العالم حدا لخطط أردوغان في المنطقة".

ومضى البيان بالقول إنه "يتعين على تركيا أن تفهم بأن اية قوة لا يمكنها حل مشكلة الكورد عبر الخيار العسكري لذا من الأفضل لها أن تُقيّم الوضع جيدا، وان تفكر بحل سياسي سلمي وديمقراطي وهو أنجع الحلول".

ودعا الحزب في بيانه حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى أن تدخلا على خط الأزمة، وأن تدينا العملية العسكرية علانية، وأن تطالبا بايقافها لأن التزام الصمت إزاء ذلك يشجع تركيا على مواصلة انتهاك سيادة أرض العراق، وعلى إنشاء المزيد من القواعد العسكرية في اقليم كوردستان.