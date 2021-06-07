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الشيوعي الكوردستاني يتظاهر في اربيل للتنديد بالتجاوزات التركية والايرانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-07T07:39:22+0000
الشيوعي الكوردستاني يتظاهر في اربيل للتنديد بالتجاوزات التركية والايرانية

شفق نيوز/ نظم الحزب الشيوعي الكوردستاني، يوم الاثنين،  تظاهرة امام مبنى برلمان اقليم كوردستان في مدينة اربيل, للتنديد بالتجاوزات التركية والايرانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، إن العشرات من عناصر ومؤيدي الحزب الشيوعي الكوردستاني نظموا، صباح اليوم، تظاهرة امام مبنى برلمان كوردستان، رفعوا خلالها لافتات وشعارات كتبوا عليها "برلمان كوردستان أين موقفكم من التجاوزات التركية"، و"تركيا المحتلة اتركي اراضي كوردستان".

وأوضح مراسلنا، أن المتظاهرين سلموا مذكرة الى برلمان كوردستان تلاها خلال التظاهرة امام الصحفيين "سامي صالح" ممثلاً عن الحزب الشيوعي.

وطالب المتظاهرون عبر هذه المذكرة، بالغاء كافة الاتفاقات الامنية مع تركيا ووضع حد لتجاوزاتها مع مطالبتها بوقف قطع الاشجار في المناطق الحدودية والعمل على تعويض المناطق المتضررة من قبل تركيا.

كما طالبوا بالضغط على ايران لاطلاق المياه في الانهر التي قطعتها، والتي ادت الى تضرر العراق.

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