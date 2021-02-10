الشيخ مصطفى يعلق على حادثة مقتل عنصر بالاسايش على يد البيشمركة في السليمانية

شفق نيوز/ أدلى نائب رئيس اقليم كوردستان، جعفر شيخ مصطفى، اليوم الأربعاء، أول تعليق على حادث اشتباك عدد من قوات البيشمركة مع عناصر الاسايش في مدينة السليمانية الذي تسبب بسقوط قتيل وجرحى.

وجاء في بيان للمكتب الخاص للشيخ مصطفى، "صباح اليوم العاشر من شباط وفي سيطرة طاسلوجة حدث اشتباك بين عدد من عناصر البيشمركة وعناصر من اسايش السليمانية، مبينا انه مع الاسف اسفر الاشتباك عن مقتل عنصر بالاسايش اسمه شاخوان احمد محمد".

واضاف البيان انه "اثناء ورود هذه الحادثة الانية، أمرنا فورا بتسليم جميع الذين كانت لهم يد في هذه الحادثة الى العدالة، مبينا انهم سلموا عناصر البيشمركة الذين شاركوا في الاشتباك".

وتابع البيان "اننا نعد انفسنا جزءا من أمن هذا الإقليم وجاهزون على الدوام لحفظ سيادة القانون".

وأصدرت مديرية أسايش السليمانية، اليوم الأربعاء، بيانا حول مقتل أحد منتسبيها وإصابة أخرين إثر شجار مع قوات البيشمركة في سيطرة طاسلوجة عند مدخل محافظة السليمانية.

وذكرت الأسايش في بيان أنه "في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم حدثت مشاجرة بين الأسايش والبيشمركة في سيطرة طاسلوجة المدخل الرئيسي لمدينة السليمانية"، موضحة أن "المشاجرة كانت بالأيدي والسكاكين".

وأضافت، أن "الشجار أدى الى سقوط عنصر من الأسايش هو العريف شاخوان أحمد محمود وإصابة 5 آخرين وقد تم فتح تحقيق لمعرفة المتسببين بالحادث وإحالتهم إلى القضاء".