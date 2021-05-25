الشيخ مصطفى يبحث مع القنصل اليوناني الاوضاع في كوردستان والعراق

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس اقليم كوردستان مصطفى سيد قادر مع القنصل اليوناني العام في اربيل يوم الثلاثاء، الاوضاع السياسية في العراق واقليم كوردستان واعادة اعمار البنى التحتية لاقليم كوردستان وانعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان سيد قادر استقبل القنصل العام اليوناني في الاقليم ستافروس كيريميس، وتباحث الجانبان بشأن الاوضاع السياسية في العراق واقليم كوردستان واعادة بناء البنى التحتية لاقليم كوردستان وانعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير العلاقات الثنائية.

وتطرق نائب رئيس الاقليم الى الاوضاع السياسية في اقليم كوردستان والصراعات، مؤكدا ضرورة السيطرة على المعوقات لبناء المؤسسات الوطنية ومشاريع الاصلاح، ومثمنا دور شعب وحكومة اليونان في مساندة الجالية الكوردستانية.

من جانبه، أشار القنصل اليوناني إلى تجربة بلاده في معالجة الازمات الاقتصادية والمالية بشأن الضغوطات الكبرى التي تؤثر على نسبة كبيرة من اللاجئين منذ سنوات عديدة.

واضاف البيان الى ان مناقشة اهمية دور الجاليتين اليونانية والكوردستانية والمشاركة في اعادة اعمار البلاد والاستفادة من الطاقة والقدرات البشرية كانت محاور أخرى في اللقاء.