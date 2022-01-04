الشهر المقبل.. كوردستان تمنع غير الملقحين من دخول مؤسساتها الصحية

شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، منع جميع الاشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا وغير الخاضعين لفحص (PCR) اسبوعياً من زيارة جميع مؤسساتها الصحية وذلك اعتباراً من الاول من شهر شباط المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تبلغ جميع المؤسسات الصحية التابعة لحدود مديرياتها العامة بأن قرارها جاء من اجل المصلحة العامة وحماية ارواح المواطنين، مشددة على الهيئات الادارية للمؤسسات الصحية ستمنع أي موظف أو مواطن لم يلقح ضد فيروس كورونا المستجد او لم يقم باجراء الفحص الاسبوعي (PCR) من الدخول الى جميع المؤسسات الصحية التابعة للمديرية العامة للصحة في اقليم كوردستان اعتبارا من الاول من شهر شباط المقبل.

واستثنى البيان الحالات التي تزور اقسام الطوارئ في تلك المؤسسات.