"الشهداء والمؤنفلين" تصدر بياناً بمناسبة "فاجعة شباط"

شفق نيوز/ بمناسبة ذكرى فاجعة الاول من شباط، قالت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان دماء الضحايا اصبحت اساسا لتقوية روح التعايش والانسجام وتوحيد صفوف الشعب الكوردستاني.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "قبل 17 عاما وفي الاول من شباط 2004 قام الارهابيون اعداء الهدوء والتعايش بعمليتين انتحاريتين في الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني والمركز الثالث لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل اسفرت عن مقتل (103) مسؤولا حكوميا وقياديا وكوادر وبيشمركة واعضاء الحزبين والمواطنين وجرح عدد آخر".

واضاف البيان انه "على الرغم من ان الارهابيين بفعلتهم تلك استهدفوا تعكير السلم وحياة التسامح وافراح العيد، الا ان دماء الضحايا اصبحت اساسا لزيادة تقوية روح التعايش والانسجام وتوحيد صفوف الشعب الكوردستاني، ليس هذا فحسب بل ان ارادة الدفاع وبطولات البيشمركة في كوردستان سجلت بعد عدة سنوات اسطورة كبرى في مواجهة اكبر منظمة ارهابية وحاربت الارهاب الداعشي نيابة عن العالم بشكل صار العالم يشير اليها بافتخار".

واشار البيان الى انه في "العام الحالي الذي يتم فيه استذكار ضحايا تلك الكارثة مع التعبير عن التحية لارواح شهداء كوردستان فان الشعب وحكومة اقليم كوردستان يفتخران بالامان والاستقرار في كوردستان والصمود امام جميع الكوارث والازمات".

وعبر البيان عن "الامل ان تكون هذه المناسبات دافعا اكبر لتقوية سيادة كوردستان ووحدة صفوف الشعب"، مبينا ان الوزارة وعلى الرغم من انه بسبب الاوضاع الصحية وبهدف حماية صحة اهالي وذوي الضحايا لن تنظم مراسيم خاصة بهذه المناسبة، الا انها تحيي ذكرى الضحايا وكدأبها دائما ستكون خادمة لذويهم.