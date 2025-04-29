"الشل والشبك".. مهرجان كوردي يحتفي بالهوية والزي التقليدي في زاخو (صور)

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الثلاثاء، في إدارة زاخو المستقلة، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الزي الكوردي الرجالي المعروف بـ"الشل والشبك"، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركات من مختلف مناطق إقليم كوردستان وعدد من المحافظات العراقية، إلى جانب وفود من تركيا وإيران وسوريا.

وقال كوفان حسين، عضو اللجنة العليا المنظمة، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يسلّط الضوء على أهمية الحفاظ على الزي الكوردي التقليدي بوصفه رمزاً أصيلاً من الهوية القومية الكوردية، وتجسيداً لتاريخ وثقافة غنية متوارثة عبر الأجيال".

وأضاف أن الفعاليات تتضمن عروضاً حية للأزياء الكوردية تمثل مختلف أجزاء كوردستان الكبرى، إلى جانب افتتاح معارض متخصصة لعرض وبيع الأقمشة الكوردية المتنوعة، ومجموعة من الندوات والنقاشات الثقافية التي تتناول الجوانب التاريخية والاجتماعية للزي الكوردي.

وأشار حسين إلى مشاركة أكثر من ثلاثين فرقة فنية فلكلورية من مختلف مناطق كوردستان، "ما يمنح المهرجان طابعاً احتفالياً غنياً بالتنوع الثقافي".

وقد افتُتح المهرجان رسمياً بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ومن المقرر أن تستمر فعالياته لمدة يومين، تُختتم بسهرة فنية يحييها عدد من الفنانين الكورد المعروفين.

من جانبه، عبّر لقمان زاخويي، أحد المشاركين، عن اعتزازه بالزي الكوردي قائلاً: "هو ليس مجرد لباس، بل يحمل رمزية نضالية وتاريخاً عريقاً لشعب ناضل من أجل هويته وحقوقه".

كما أعرب قادر ميرديني، أحد أكراد تركيا، عن سعادته بالمشاركة قائلاً: "جلبنا نماذج من الملابس والأقمشة الكوردية ونعرضها بكل فخر في هذا المهرجان الذي يجمعنا كشعب واحد رغم الحدود".

ويُعد زي "الشل والشبك" من أبرز الرموز الثقافية الكوردية، ويُصنع يدوياً من شعر الماعز وفق تقاليد قديمة توارثها الحرفيون عبر الأجيال، وتتنوع أسعاره بين 300 وحتى 20 ألف دولار للقطعة الواحدة، بحسب الخامة ودقة الصنع والتفاصيل اليدوية.