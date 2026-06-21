الشركات المصرية تحقق حضوراً اقتصاديا لافتاً في معرض التسوق بأربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

سجلت الشركات المصرية حضوراً اقتصادياً فاعلاً في "المعرض الصيفي للتسوق" الذي تقام فعالياته حالياً على أرض معرض أربيل الدولي، في خطوة تستهدف تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين إقليم كوردستان ومصر.

وشهد الجناح المصري وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، تنوعاً في المعروضات، حيث تصدّرت المنسوجات القطنية، والصناعات الغذائية، والمشغولات اليدوية واجهة الاهتمام، وسط إقبال لافت من الزوار الذين أشادوا بجودة المنتجات المطروحة وتنافسية أسعارها.

وفي هذا الصدد، قال أحمد محمود، ممثل إحدى الشركات المصرية المشاركة في حديث لوكالة شفق نيوز: "يأتي تواجدنا ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز التواجد المصري في أسواق إقليم كوردستان، ولمسنا طلباً متزايداً على المنتجات المصرية، مما يشجعنا على بحث فرص استثمارية وشراكات طويلة الأمد مع التجار المحليين".

بدوره، اعتبر المواطن سردار كريم، أحد زوار معرض التسوق، أن المشاركة المصرية أضفت تنوعاً نوعياً على المعرض.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن المنتجات المصرية، لا سيما القطنيات والمنتجات الغذائية، تتميز بمطابقتها للمواصفات المطلوبة وبأسعار ملائمة، مما جعل الجناح المصري وجهة رئيسية للمتسوقين.

وتأتي الفعالية في إطار جهود تنشيط الحركة التجارية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث يسعى القائمون على المعرض إلى توفير منصة تفاعلية تتيح للشركات العربية والأجنبية استكشاف السوق المحلي.

وانطلقت، يوم أمس السبت، مهرجان أربيل الدولي للتسوق، والذي يستمر حتى الـ 30 من شهر حزيران/ يونيو الجاري على أرض معرض أربيل الدولي.