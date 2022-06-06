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الشركات العراقية للصناعات الكهربائية تتجه الى كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T10:35:29+0000
الشركات العراقية للصناعات الكهربائية تتجه الى كوردستان

شفق نيوز/ التقى وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد صالح، اليوم الاثنين، عدداً من مسؤولي وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية ومسؤولين من ست شركات صناعية كبرى زاروا الاقليم مؤخراً.

ووفق بيان صدر عنه، وورد الى وكالة شفق نيوز، اعرب وزير الكهرباء خلال الإجتماع عن استعداد الوزارة للترحيب بمنتجات الشركات الصناعية العراقية في مشاريع وزارة الكهرباء.

كما عرض الوزير على الحضور مشاريع الكهرباء في الأقليم واحتياجاتها، مبدياً استعداد الوزارة لأستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية العراقية في المشاريع.

وتنتج الشركات العراقية المحولات الصغيرة والأعمدة الكهربائية والقابلوات والاتصالات والأنظمة الإلكترونية والمصابيح الكهربائية.

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