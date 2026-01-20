الشرع يهاتف بارزاني ويؤكد: حقوق الكورد مصونة

شفق نيوز- دمشق

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الثلاثاء، التطورات الأخيرة في سوريا وسبل بسط الاستقرار، والتأكيد على حماية حقوق الكورد.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشرع أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، استعرضا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار والأمن.

وأكد الشرع على أن كامل حقوق الكورد مصونة، بما فيها الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية، كما أبدى بارزاني دعمه للاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المشترك لضمان السلم والأمن في المنطقة ومعالجة الخلافات بما يخدم مصالح الجميع.