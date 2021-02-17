الشرطة الروسية تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية، يوم الأربعاء، دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكرد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وتجولت الدورية، القادمة من القامشلي، في قرى كوردية محاذية للشريط الحدودي في ريف ديرك وهي: كردمية، قصر الديب، برابيت، برك، عين ديوار، بانه قصر، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وكانت الدورية مؤلفة من 4 مدرعات عسكرية برفقة طائرتي هليكوبتر وتمركزت لبعض الوقت في بلدة عين ديوار أقصى شمال وشرق سوريا عند الجسر الروماني على نهر دجلة، ثم عادت أدراجها إلى القامشلي.

وتأتي الدورية الروسية بعد يوم من تسيير القوات الأمريكية دورية من أربع مدرعات برفقة حوامتين في ريف ديرك أيضاً.