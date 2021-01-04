الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ سيرت الشرطة الروسية، اليوم الاثنين، دورية عسكرية في منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن أربع مدرعات برفقة حوامتين روسيتين قدمت من بلدة كركي لكي (معبدة) عبرت قرى بريف ديرك الغربي والشمالي.

وتجولت الدورية في قرى بريفي ديرك الشمالي والغربي قبل أن تعود أدراجها باتجاه قواعدها في مدينة القامشلي.

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق روسيا تنفيذا للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعمق ٣٠كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.