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الشرطة الروسية تتمركز أقصى شمال شرقي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-09T16:10:58+0000
الشرطة الروسية تتمركز أقصى شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ تمركزت الشرطة الروسية اليوم السبت، في ريف منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية أقصى شمال شرقي سوريا.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن سبع مدرعات برفقة أربع حوامات روسية قدمت من قواعدها في مدينة القامشلي وتمركزت في قرية عين ديوار بريف ديرك الشمالي.

وبحسب الأهالي فأن الدورية تمركزت قرب الجسر الروماني التاريخي على نهر دجلة الذي يفصل بين تركيا وسوريا عند قرية عين ديوار على أن تغادرها غدا الأحد.

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق روسيا تنفيذا للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعمق ٣٠كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.

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